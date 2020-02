NBA Expert Betting Picks (jeudi 27 février): nos meilleurs paris pour Trail Blazers contre Pacers, Kings contre Thunder, Plus

Le calendrier de la NBA de jeudi ne comporte que quatre matchs, et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: New York Knicks aux Philadelphia 76ers

20 h ET: Sacramento Kings à Oklahoma City Thunder

20 h ET: Portland Trail Blazers chez Indiana Pacers

Voir les trois paris qu’ils font ci-dessous.

Chances dès jeudi matin. Check-out DraftKings. Obtenez jusqu’à 1 000 $ de bonus d’inscription sur DraftKings dès aujourd’hui ou consultez plus d’offres et d’avis pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Brandon Anderson: Knicks à 76ers

Spread: Sixers -6,5

Plus / Moins: 210

Heure: 19 h ET

C’est une ardoise assez moche ce soir si vous cherchez une nuit de congé de la NBA, mais qui a besoin d’une nuit de repos quand il y a de l’argent à gagner? J’ai sauté partout dans Warriors +14 une fois qu’il semblait que LeBron James serait sorti, mais cette ligne est tombée jusqu’à +10 et a supprimé une grande partie de la valeur.

Une autre ligne descendante se produit à Philadelphie, avec les 76ers manquant à la fois Ben Simmons et Joel Embiid. Celui-ci a ouvert à -7,5 alors que Simmons était déjà sorti et a maintenant chuté à -6 avec Embiid confirmé également manquant.

Mais voilà: ce sont toujours les Knicks.