NBA Expert Betting Picks (jeudi 5 mars): les meilleurs paris de notre personnel pour Nuggets-Hornets, Raptors-Warriors, Plus

Il n’y a que quatre matchs sur le calendrier NBA léger de jeudi et nos experts parient sur les quatre matchs:

19 h ET: Denver Nuggets aux Charlotte Hornets

20 h ET: Los Angeles Clippers aux Houston Rockets

22 h 00 ET: Philadelphie 76ers à Sacramento Kings

22h30. ET: Toronto Raptors à Golden State Warriors

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Choix de paris du jeudi NBA

Propagation: Nuggets -10

Plus / Moins: 207,5

Heure: 19 h ET

Les Hornets sont à 5,5 matchs d’un match éliminatoire dans l’Est. Le différentiel de points de Charlotte est plus proche des Warriors, la pire équipe de la ligue, que des Magic, qui sont actuellement la huitième tête de série de l’Est.

Les Hornets sont des outsiders à deux chiffres à domicile face aux Nuggets qui sont à un match des Clippers pour la tête de série no 2 dans l’Ouest.