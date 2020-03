NBA Expert Betting Picks (lundi 2 mars): nos paris préférés pour Rockets vs Knicks, Grizzlies vs. Hawks

Il y a sept matchs dans le calendrier de la NBA de lundi et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: Trail Blazers chez Magic

19 h ET: Rockets at Knicks

19 h 30 ET: Grizzlies chez Hawks

Voir les trois paris qu’ils font ci-dessous.

Lundi Choix de pari NBA

John Ewing: Blazers chez Magic

Propagation: Magic -7

Plus / Moins: 221

Heure: 19 h ET

Les Magic sont 7 favoris à domicile contre les Blazers. Comme l’indique la ligne, Orlando et Portland sont deux équipes qui évoluent dans des directions opposées.

Le Magic a remporté cinq de ses six derniers matchs et est actuellement le septième favori de l’Est. Les Blazers en ont perdu trois d’affilée et six sur sept.

Orlando devrait gagner, mais le Magic couvrira-t-il?

Les parieurs à contre-courant achètent de mauvaises nouvelles et se vendent bien. Cela signifie souvent prendre des chiens de route, parier des équipes qui n’ont pas couvert et effacer ceux qui ont encaissé des billets lors de leur match précédent.

Ne le savez-vous pas, la combinaison de ces trois stratégies crée un système de paris gagnant avec un large échantillon et des résultats constants d’une année à l’autre.

Les outsiders routiers ont toujours été sous-évalués car l’avantage du terrain est surévalué. Une autre prise à contre-courant consiste à parier les équipes sur une perte contre l’écart (ATS) en tant qu’outsider (les équipes que les parieurs occasionnels éviteront) contre un adversaire sur une victoire ATS en tant que favori (équipes que le public poursuivra).

En zigzaguant lorsque les carrés zaguent, les parieurs suivant ce système sont passés à 982-814-37 (55%) ATS depuis 2005. Un parieur de 100 $ a rapporté un profit de 12 240 $ de paris correspondant à cette stratégie.

Portland a connu des difficultés ces derniers temps, mais les données historiques suggèrent que le jeu intelligent est sur CJ McCollum & Co.

The PICK: Blazers +7

Wob: Rockets at Knicks

Diffusion: Rockets -10

Plus / Moins: 230,5

Heure: 19 h ET

À ce stade de la saison, nous savons tout ce que nous devons savoir sur ces deux équipes.