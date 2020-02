NBA Expert Betting Picks (lundi 24 février): nos paris préférés pour Grizzlies-Clippers, Bucks-Wizards, Plus

Il y a huit matchs dans le calendrier de la NBA de lundi, et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: Atlanta Hawks aux Philadelphia 76ers

19 h ET: Miami Heat à Cleveland Cavaliers

19 h ET: Milwaukee Bucks chez Washington Wizards

22h30. ET: Grizzlies de Memphis aux Los Angeles Clippers

Wob: Grizzlies chez Clippers

Propager: Clippers -10

Plus / moins: 233

Temps: 22h30. ET

LA TÉLÉ: NBA TV

Sans Jaren Jackson Jr., je ne sais tout simplement pas qui sur les Grizzlies peut assumer le fardeau de faire tout ce qui n’est pas enregistré dans le score de la boîte.

La simple présence de Jackson dans la peinture était sans doute la principale raison pour laquelle Memphis a pu planter son drapeau sur le 8 graines, et avec lui absent pendant une longue période de temps, ce sera une saison ouverte pour les adversaires qui atteindront la jante . Jackson est l’un de ces rares talents uniques de la ligue qui peut jouer ET garder les positions 1-5.

Alors que Ja Morant obtient la part du lion de l’immobilier sur les chronologies de Twitter, Jackson reste sans doute la partie la plus importante de cette liste. Oui, je connais ses statistiques on / off et comment les Grizzlies sont techniquement quatre points meilleurs quand il n’est PAS sur le terrain, mais n’oublions pas que Morant était également absent au début de la saison.

L’absence de Jackson sera importante, et cela commence ce soir à Los Angeles, où le Grizz affrontera une équipe de Clippers fraîchement sortie d’une performance pathétique et terne à domicile contre les Kings de Sacramento. Ils seront à court de sang, et les Grizzlies restant à Los Angeles tout le week-end après leur match contre les Lakers n’aident pas non plus.