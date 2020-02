NBA Expert Betting Picks (samedi 22 février): nos paris préférés pour les Nets-Hornets, 76ers-Bucks

Il y a sept matchs sur le calendrier NBA de samedi et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

Brooklyn Nets à Charlotte Hornets: 19 h ET

Philadelphia 76ers chez Milwaukee Bucks: 20h30. ET

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Cotes du samedi et via PointsBet. Obtenez jusqu’à 275 $ de paris gratuits sur PointsBet dès aujourd’hui ou consultez d’autres offres et avis sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

Wob: 76ers chez Bucks

Propager: Bucks -9

Plus / moins: 226,5

Temps: 20h30. ET

LA TÉLÉ: abc

Tout d’abord, découvrez ma bataille hebdomadaire avec PointsBet. Je parie des points + passes décisives Ben Simmons contre des points Giannis Antetokounmpo, et ils ont augmenté les cotes jusqu’à +360.

Quoi qu’il en soit, pour le match, c’est comme si nous étions juste ici… les 76ers en tant que chiens à neuf points à Milwaukee. Le jeu s’est joué comme beaucoup l’ont fait cette saison pour Philly sur la route: les trois quarts du jeu de niveau élite avec un quart sinistre, ce qui le rend impossible à surmonter.

Sur le papier, les 76ers ont tout ce qu’il faut pour arrêter la machine de guerre de la chaîne de montage des Milwaukee Bucks: taille, longueur, envergure, athlétisme et un programme qui fonctionne réellement.