NBA Expert Betting Picks (samedi 29 février): nos paris préférés pour les Lakers-Grizzlies, Rockets-Celtics

Les Rockets se rendent à Boston pour une confrontation aux heures de grande écoute avec les Celtics tandis que les Lakers affronteront Ja Morant et les Grizzlies sur une ardoise de huit matchs chargée pour samedi soir. Notre équipe s’est concentrée sur les jeux suivants:

Lakers at Grizzlies (20 h HE)

Rockets at Celtics (20 h 30 HE)

Brandon Anderson: Lakers chez Grizzlies

Propagation: Lakers -8

Plus / Moins: 228

Heure: 20 h ET

Les Grizzlies sont peut-être déjà passés en veille prolongée. Depuis le All Star Break, Memphis a une fiche de 0-5, ne couvrant pas les cinq matchs. Soudain, cinq autres équipes de l’Ouest sont à moins de trois matchs du Grizz, et cette graine à 8 recherche certainement des gains.

La prochaine étape pour les Grizzlies chancelants? Les Los Angeles Lakers.