NBA Expert Betting Picks (samedi 7 mars): les paris préférés de notre personnel pour

Joe Murphy / NBAE via .. Sur la photo: Ja Morant (12) des Grizzlies de Memphis.

07 mars 2020 à 15h00 HNE

Le calendrier NBA de samedi comprend six matchs divertissants et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

20 h ET: Atlanta Hawks à Memphis Grizzlies

20h30. ET: Philadelphia 76ers à Golden State Warriors

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Choix de paris samedi NBA

Brandon Anderson: Hawks chez Grizzlies

Propagation: Grizzlies -6,5

Plus / Moins: 232,5

Heure: 20 h ET

Memphis et Atlanta semblent avoir un avenir de plus en plus positif, mais le présent est une autre histoire en ce moment avec des blessures qui assaillent chaque équipe. Les Grizzlies ont du mal à s’en sortir sans Jaron Jackson Jr. et Brandon Clarke, tandis qu’Atlanta pourrait être sans Trae Young pour un deuxième match consécutif.

Memphis a explosé à Dallas hier soir, et ils ont vraiment besoin de victoires comme celle-ci pour conserver leur position dans la course aux séries éliminatoires. L’équipe a vraiment eu du mal à marquer sans Jackson et Clarke, perdant en cinq matchs consécutifs.

La clé ici est Trae. Il est l’Alpha et l’Oméga de cette attaque à Atlanta, et il est discutable ce soir. Atlanta a peu à gagner en le repoussant avant qu’il ne soit prêt, et les Hawks de plus / moins ont perdu huit points lorsque Young a été annoncé contre Washington la nuit dernière.

