NBA Expert Odds & Betting Picks (mardi 3 mars): les paris préférés de notre personnel pour les T-Wolves contre les pélicans, les sorciers contre les rois et plus encore

Il y a huit matchs au programme de la NBA mardi et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

20 h ET: Los Angeles Clippers à Oklahoma City Thunder

20 h ET: Timberwolves du Minnesota aux pélicans de la Nouvelle-Orléans

22 h 00 ET: Washington Wizards aux Sacramento Kings

Voir les trois paris qu’ils font ci-dessous.

Mardi Choix de la NBA

Cotes du mardi et via FanDuel.

John Ewing: Clippers à Thunder

Propagation: Clippers -5

Plus / Moins: 226

Heure: 20 h ET

Le Thunder a joué pour la dernière fois vendredi alors que les Clippers sont en repos standard de deux jours. Ce congé supplémentaire donne non seulement aux joueurs le temps de se reposer et de récupérer, mais crée un avantage pour les joueurs.

Depuis 2005, les équipes de la NBA avec quatre jours ou plus entre les matchs ont battu 984-971-28 (50%) contre l’écart (ATS) en saison régulière selon Bet Labs. Ce n’est rien de spectaculaire, mais les résultats s’améliorent lorsque nous nous ajustons pour le temps entre les matchs des adversaires.

Dans la même période, lorsque l’équipe adverse a deux jours entre les matchs – standard dans la NBA – l’équipe bien reposée (quatre jours ou plus entre les matchs) a perdu 383-361-9 (52%) ATS.

Quand le repos supplémentaire est-il le plus bénéfique? Tard dans la saison, bien sûr. Le rythme du calendrier de 82 matchs commence à peser sur les équipes à mesure que la saison progresse. Lorsque le calendrier revient à janvier, il a été avantageux de parier sur des équipes avec un repos supplémentaire.

Le bord ici est petit mais un repos supplémentaire peut pointer les parieurs dans la bonne direction. De plus, les outsiders comme le Thunder ont été encore plus rentables en gagnant plus de 55% du temps.

Le choix: Thunder +3,5

Brandon Anderson: Timberwolves chez Pelicans

Propagation: Pélicans -11,5

Plus / Moins: 247

Heure: 20 h ET

Les pélicans et les loups new-look marquent beaucoup de points et jouent au basket-ball rapide, amusant et run-and-gun. Vous le savez déjà, alors concentrons-nous sur toute une série de chiffres aujourd’hui en peu de temps: