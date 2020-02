NBA Odds & Betting Picks (24 février): les blessures créent de la valeur chez les Hawks-76ers, Grizzlies-Clippers

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 5-2 pour +2,37 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Celtics +7,5 et il a fermé à Celtics +7,5 (gagné)

je parie Celtics-Lakers de moins de 223 et il a fermé à 222,5 (perdu)

je parie Raptors -5.5 et il a fermé à Raptors -5 (gagné)

je parie Wizards -135 ML et il a fermé à Wizards -160 (perdu)

je parie Pélicans (vivants) -6,5 (a gagné)

Je parie un Pels-Nuggets-Raptors ML parlay (a gagné)

Je parie un Pels-Nuggets ML parlay (a gagné)

Hier, la journée a été solide dans l’ensemble, mais assez médiocre en termes de valeur de clôture. Ma seule remarque est que j’aurais aimé avoir travaillé plus dur sur les Pelicans en direct – cela a presque baissé, même de l’argent – et ils ont effectué une deuxième manche prévisible pour couvrir facilement même le nombre de clôture élevé.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 236-215-3

Spreads: 92-87-3

Totaux: 89-95

Moneylines: 24-11

Parlays: 2-0

Accessoires: 29-22

Cotes et analyse | Compositions de départ prévues et nouvelles sur les blessures | Accessoires de joueur | Valeurs et stratégie de DFS | Mes paris

Cotes et analyse des paris

19 h ET: Atlanta Hawks à Philadelphie 76ers (-8), 228,5

19 h ET: Miami Heat (-6) à Cleveland Cavaliers, 222,5

19 h ET: Milwaukee Bucks (-12,5) chez Washington Wizards, 242,5

19 h 30 ET: Orlando Magic aux Brooklyn Nets, 212

20 h ET: New York Knicks at Houston Rockets (-14), 229,5

20h30. ET: Minnesota Timberwolves à Dallas Mavericks (-13,5), 238,5

21 h ET: Phoenix Suns à Utah Jazz (-8), 223,5

22h30. ET: Grizzlies de Memphis à LA Clippers (-9,5), 233

Hawks à 76ers

Je vais à l’encontre des tendances ici. Nous connaissons déjà les divisions extrêmes domicile / route de Philly…

Philly à la maison: +11,6 Note nette (3e), 113,4 ORtg (12e), 101,8 DRtg (1er)

Philly loin: -5,9 Note nette (24e), 105,2 ORtg (26e), 111,1 DRtg (11e)