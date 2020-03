NBA Odds & Betting Picks (3 mars): Comment je parie Nets-Celtics avec Jayson Tatum Out

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Je suis absent depuis environ la semaine dernière, mais je suis ravi d’être de retour aujourd’hui et de frapper le sol en courant pendant la dernière partie de l’année, puis les séries éliminatoires.

Nous sommes dans une étrange série de matchs, car les équipes seront quelque peu tankistes et d’autres se disputeront le positionnement en séries éliminatoires. Les joueurs se reposeront et davantage de blessures apparaîtront alors que la saison exténuante épuise tout le monde. Rester informé des nouvelles, des données et des tendances récentes sera essentiel pour la rentabilité; c’est la partie la plus difficile de l’année à parier, même pour les objets tranchants.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Général: 241-226-3

Spreads: 93-93-3

Totaux: 92-100

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Cotes et analyse des paris

19 h ET: San Antonio Spurs (-4) à Charlotte Hornets, 212,5

19 h 30 ET: Brooklyn Nets chez Boston Celtics (-9), 221,5

20 h ET: Minnesota Timberwolves à New Orleans Pelicans (-11,5), 247,5

20 h ET: LA Clippers (-3,5) à OKC Thunder, 226,5

21 h ET: Golden State Warriors à Denver Nuggets (-15,5), 218,5

21 h ET: Toronto Raptors (-4,5) chez Phoenix Suns, 225,5

22 h 00 ET: Washington Wizards at Sacramento Kings (-5), 234

22 h 00 ET: Philadelphia 76ers à LA Lakers (-12,5), 220,5

Filets chez Celtics

Au cours des deux dernières semaines, les Nets n’ont pas été très bons, affichant une note nette de -3,9 et un record de 1-5. Ils ont obtenu une note de près de 10 en bas à la fois en attaque et en défense.

Les données sans Kyrie Irving sont assez claires: elles ont été globalement très mauvaises sans lui offensivement, la note offensive a chuté de 6,9 ​​points pour 100 possessions. Le plus gros problème a été le tournage, car les Nets ont affiché une note eFG% 4,8% plus élevée avec lui au sol par rapport à off – l’une des meilleures notes de la ligue.

Pour être honnête, un tas d’autres gars de l’équipe ont aussi de bons chiffres offensifs on / off – en particulier Spencer Dinwiddie, qui dirige l’équipe avec une note de 10,1 – mais c’est principalement parce que les unités de banc ont été complètement détritus. Même avec Dinwiddie au sol avec surtout des débutants, l’équipe a affiché une note offensive moyenne.