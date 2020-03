NBA Odds & Betting Picks (4 mars): Boston peut-il se rallier avec 3 partants?

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 1-1 pour -0,05 unité. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Lakers -12,5 et il a fermé à Lakers -12,5 (gagné)

je parie Clippers-Thunder plus de 228,5 et il a fermé à 228,5 (perdu)

Ce fut une journée neutre en termes de CLV; J’ai obtenu les dernières lignes pour les deux matchs. Les 76ers ont poursuivi leur tendance à ne pas couvrir sur la route, et j’ai raté le match Clippers-Thunder en raison d’une mauvaise performance aberrante de OKC.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 242-227-3

Spreads: 94-93-3

Totaux: 92-101

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

19 h ET: Boston Celtics (-4) à Cleveland Cavaliers, 216,5

19 h ET: OKC Thunder (-8,5) à Detroit Pistons, 209,5

19 h ET: Indiana Pacers à Milwaukee Bucks (-10,5), 222

19 h 30 ET: Orlando Magic à Miami Heat (-7), 219

19 h 30 ET: Utah Jazz (-8) à New York Knicks, 219,5

19 h 30 ET: Grizzlies de Memphis aux Brooklyn Nets (-1,5), 223,5

20 h ET: Chicago Bulls à Minnesota Timberwolves (-2), 231

21h30. ET: New Orleans Pelicans à Dallas Mavericks (-6), 240

22 h 00 ET: Washington Wizards à Portland Trail Blazers (-8), 243

Celtics at Cavs

Mise à jour: Tatum a été répertorié comme probable, tandis que Hayward et Brown ont été répertoriés. J’ai attrapé les Celtics à -2,5 tôt ce matin, comme mentionné dans mon article, et je les aime à quelque chose de -3 ou mieux, bien qu’il ne puisse pas y revenir.

Alerte SEGABABA!

Les Celtics ont connu une défaite décevante hier soir à domicile face aux Brooklyn Nets, qui ont inscrit 51 points au quatrième trimestre pour revenir et gagner.

Les Celtics devront panser leurs blessures et se lever pour un match sur la route à Cleveland, et ils seront sans Kemba Walker. Ils pourraient également être sans Jayson Tatum (probable), qui a raté le match de la nuit dernière, avec Gordon Hayward et Jaylen Brown. C’est beaucoup de puissance de feu potentiellement perdue.

Brad Stevens a historiquement prospéré dans ces domaines, avec une fiche de 62-45-2 (57,9%) ATS consécutifs. Sur la route? Il a 47-29-1 (61,8%) ATS, bon pour un ROI ridicule de 21,0%.

Cela dit, la plupart de ce record impressionnant est venu comme un outsider …