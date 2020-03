NBA Odds & Betting Picks (5 mars): la métrique sous-estimée menant à la valeur dans le retour de Steph Curry au sol

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 2-3 pour -0,6 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Celtics -2,5 et il a fermé à Celtics -4 (gagné)

je parie Pacers-Bucks moins de 221 et il a clôturé à 220,5 (won)

je parie Magic-Heat moins de 219 et il a fermé à 218,5 (perdu)

je parie Bulls-Wolves de plus de 231 et il a fermé à 231,5 (perdu)

je parie Wizards-Blazers over 242 et il a fermé à 243,5 (perdu)

Ce fut une journée légèrement négative en termes de résultats mais une bonne en termes de CLV: je misais la ligne de clôture sur les cinq matchs que je misais.

Je pense que ma plus grande victoire a été dans le jeu des Celtics: je pensais que le nombre d’ouverture de -2 / -2,5 était au prix de l’étage de Boston et j’ai supposé que tous les Kemba Walker, Jaylen Brown, Gordon Hayward et Jayson Tatum seraient sortis. Cela s’est avéré juste, car la ligne s’est déplacée même lorsque juste Tatum a été annoncé en train de jouer.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 244-230-3

Spreads: 95-93-3

Totaux: 93-104

Moneylines: 24-11

Parlays: 3-0

Accessoires: 29-22

Analyse et cotes des paris NBA

19 h ET: Denver Nuggets (-10) à Charlotte Hornets, 207,5

20 h ET: LA Clippers at Houston Rockets (choix), 237

22 h 00 HE: Philadelphia 76ers contre Sacramento Kings (-5), 218,5

22h30. ET: Toronto Raptors (-8) chez Golden State Warriors, 225,5

76ers à Kings

D’accord, éliminons l’évidence…

Voici le partage des 76ers à domicile contre la route:

Philly à la maison: +11,8 Note nette (2e) | 114,3 ORtg (10e) | 102,5 DRtg (2e) | +3.4 écart différentiel (2e)

Philly loin: -6,5 Note nette (24e) | 106,1 ORtg (25e) | 112,5 DRtg (20e) | -5,7 écart différentiel (29e)

Les 76ers ont une fiche de 10-22 contre la propagation de la ligue (ATS) sur la route cette saison, et ils ont une fiche de 8-10 contre l’écart en tant que outsiders. Leurs divisions de route ont été encore pires ces derniers temps: ils ont toujours aspiré offensivement Philly, mais la défense était toujours une unité du top 10 à la limite. Maintenant, c’est dans les 10 derniers.