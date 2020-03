NBA Odds & Picks: Donner un sens à toutes les blessures chez les Pacers contre les Bulls

Les Indiana Pacers et les Chicago Bulls s’affrontent pour la quatrième et dernière fois cette saison dans un affrontement entre deux équipes de la division centrale qui se battent autant de blessures.

Décomposons-le ci-dessous.

NBA Odds & Picks

Indiana Pacers aux Chicago Bulls



Propager: Pacers -3

Plus / moins: 211

Temps: 20 h ET

LA TÉLÉ: Pass Ligue NBA

Parlons de toutes ces blessures.

Zach LaVine est sorti avec une blessure quad. Malcolm Brogdon doute de jouer. Victor Oladipo et T.J. Warren est discutable, et Otto Porter, Wendell Carter Jr. et Lauri Markkanen sont tous sur des limites de minutes. Et n’oubliez pas, Kris Dunn et Jeremy Lamb sont déjà sortis pour la saison. Ces équipes sont un véritable gâchis en ce moment.

Mais oubliez les blessures. Ce jeu est une franchise contre une franchise, et cette confrontation est déséquilibrée depuis longtemps. Les Pacers trouvent un moyen de le faire, quiconque est dans l’alignement, tandis que les Bulls se précipitent vers un autre choix de repêchage n ° 7. En être témoin:

Les Pacers ont une fiche de 37-25 cette saison avec un record de victoires sur la route. Les Bulls ont une fiche de 21-41 et un record à domicile.

Les Pacers ont un dossier gagnant contre l’écart (ATS) à 31-27-4. Les Bulls sont perdants à 27-33-2.

Les Pacers ont une fiche de 32-13 en tant que favoris. Les Bulls sont 8-30 en tant qu’outsider.

Vous obtenez l’image?

Les Pacers ont remporté les trois rencontres cette saison par 13, 11 et neuf points. L’Indiana n’a pas été à son maximum dans aucune de ces confrontations non plus. Les Pacers étaient courts Oladipo, Domantas Sabonis et Myles Turner deux fois chacun dans diverses combinaisons, et JaKarr Sampson a en quelque sorte commencé les trois victoires.

L’Indiana a remporté huit matchs de suite contre les Bulls et 11 des 12 derniers. C’est à peu près autant de rivalité de division que les Pacers de Reggie étaient dans les années 90 contre les Jordan’s Bulls.

Un pourcentage élevé des premiers paris est venu sur l’Indiana, bien qu’un pourcentage presque aussi élevé de l’argent soit venu pour Chicago, ce qui a fait passer la ligne de -4 à -3. Le over / under est passé de 213,5 à 211.

Est-ce que quelqu’un marquera?

Les Pacers pourraient certainement utiliser un Brogdon ou un Oladipo en bonne santé, mais ils ont réussi à rester à flot même sans eux. Ils ont une fiche de 7-7 sans Brogdon cette saison et de 32-20 sans Dipo, et aucun de ces gars n’a été complet depuis un certain temps.

La plus grosse blessure manquée ici pourrait être celle qui a déjà été confirmée: Zach LaVine.

LaVine a été le seul vrai positif sur cette attaque des Bulls, en dehors des matchs lorsque Coby White se fait chaud sur le banc. Chicago a marqué 108 et 109 ses deux derniers matchs sans LaVine, mais ceux-ci étaient contre Dallas et Minnesota, donc pas beaucoup de défense là-bas. Les Bulls pourraient avoir du mal à atteindre 100 dans celui-ci, ce qui met en jeu la ligne totale de l’équipe des moins de 104 Bulls.

Je préfère le jeu en dessous, mais il a déjà perdu plusieurs points et n’offre plus autant de valeur.

Du côté de la franchise, pas de l’équipe

Il y a une autre statistique que vous devez connaître, et c’est la plus importante.

Les Chicago Bulls ont une fiche de 2-22 contre les équipes gagnantes cette saison. DEUX ET VINGT-DEUX.

Et même ces deux victoires sont venues contre des équipes manquantes Kawhi Leonard et Kristaps Porzingis.

Bien sûr, les Pacers peuvent manquer deux ou même trois partants, mais ils ont jonglé avec des blessures toute la saison. Sabonis et Turner domineront toujours l’intérieur, et des joueurs comme Justin Holiday, Aaron Holiday et T.J. McConnell va intensifier et remplir des rôles clés.

Les Bulls ont confié leur formation de départ à Shaq Harrison et Denzel Valentine. Ils sont tellement mauvais que l’équipe manque activement Chandler Hutchison, et ils ont même récemment enlevé le film à bulles de 8 millions de dollars de Cristiano Felicio.

Les Bulls n’étaient même pas très bons avec LaVine. Ils ont des ennuis sans lui, et les parieurs nous offrent une ligne à un coup, alors montons les Pacers jusqu’à la ligne d’arrivée.

Au moins, les fans de Bulls recevront un bobblehead de Benny the Bull pour leur présence ce soir. C’est peut-être la seule victoire avec laquelle ils repartent.