NBA Odds & Picks: Trouver une valeur supérieure / inférieure à la chaleur par rapport aux pélicans

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans et le Miami Heat ont été un rêve de pari excessif, surtout récemment. Devez-vous continuer à rouler? Qu’est-ce que les parieurs pointus ont à dire sur ce total?

Décomposons-le ci-dessous.

NBA Odds & Picks

Cotes dès vendredi matin et via BetMGM. Obtenez jusqu’à 500 $ de pari sans risque sur BetMGM aujourd’hui ou consultez plus d’offres et d’avis pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Miami Heat à New Orleans Pelicans

Propager: Pélicans -1,5

Plus / moins: 233

Temps: 20 h ET

LA TÉLÉ: ESPN

Le Heat affronte les Pélicans dans une bataille qui comprend deux délits d’élite. Au cours des 15 derniers matchs (depuis les débuts de Zion Williamson), les Pélicans ont la sixième meilleure note offensive à 114,4; les Heat sont troisièmes avec 115,8.

Sans surprise, ces équipes ont été deux des équipes les plus rentables au monde: