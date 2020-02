NBA Playoffs Odds: Quelle équipe est le meilleur pari pour obtenir les 8 graines de la Conférence Ouest?

Les éliminatoires de la NBA commencent dans un peu plus de deux mois.

Nous sommes hors de la pause des étoiles, et la ligue frappe généralement fort la pédale pendant le tournoi de la NCAA avant de se diriger vers la ligne d’arrivée alors que les équipes se tournent vers le tanking et se reposent avant les éliminatoires. Mais nous envisageons également des courses éliminatoires difficiles dans la dernière ligne droite, en particulier pour les équipes qui se battent pour les huit têtes de série dans l’Ouest.

Maintenant, en fin de compte, ce sont principalement des équipes de moins de .500 qui ont peu ou pas de tir contrariant les Lakers au tour 1.

(Et les Lakers obtiennent cette tête de série. Ils ont une avance de cinq matchs dans la colonne des pertes sur Denver, six sur les Clippers et ils mènent les Nuggets 2-1 dans la série de la saison avec un de plus à jouer dans Staples. Ils ont perdu 12 matchs toute l’année. Ils ne perdent pas.)

Mais faire des séries éliminatoires est important et, plus important encore, manquer les séries éliminatoires est encore plus important. Même pour les jeunes équipes comme les Pélicans et les Grizzlies, manquer après avoir été proche est une déception.

Voici un aperçu (et mes paris préférés) des chances de chaque équipe avec leurs totaux de victoires de la saison en cours de PointsBet. (Solidité de l’horaire avec l’aimable autorisation de Tankathon, information sur l’horaire avec l’aimable autorisation de Positive Residual.)

Cotes à partir de mercredi et via PointsBet. Obtenez jusqu’à 275 $ de paris gratuits sur PointsBet dès aujourd’hui ou consultez d’autres offres et avis sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

MEMPHIS GRIZZLIES

Record actuel: 28-26

Total de victoires actuel: 40

Crédit photo: Brandon Dill / .. Sur la photo: Jaren Jackson Jr. et Ja Morant

Les chéris de tout le monde, les Grizzlies Danger Cub, ont choqué la ligue. Je ne pensais pas qu’ils auraient touché 30 victoires cette saison, et encore moins deux matchs de plus de 0,500 à la pause des étoiles. Le coaching de Taylor Jenkins, la montée de Ja Morant, l’impact de Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke, le tournage de Dillon Brooks – tout est réuni.

Les Grizzlies sont l’histoire de bien-être de l’année.

Ils sont également les plus en danger.