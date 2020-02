NBA remporte actuellement les cotes totales de paris pour les 30 équipes sortant de la pause des étoiles

Crédit:

Andrew D. Bernstein / NBAE via .. Sur la photo: James Harden (13) et Russell Westbrook (0) des Houston Rockets.

19 févr.2020 14 h 22 HNE

Les totaux des victoires de la saison NBA font fureur en octobre avant le début des matchs, mais PointsBet change le jeu et les propose maintenant jusqu’à la fin de la saison régulière.

Sur la base de leurs marchés, sans surprise, les Milwaukee Bucks devraient terminer avec le plus de victoires à 67. Après eux, les Los Angeles Lakers (61), Boston Celtics (57), Toronto Raptors (57) et Los Angeles Clippers ( 56). À l’heure actuelle, 11 des 30 équipes devraient toucher ou dépasser 50 victoires.

Peut-être que la bataille la plus importante qui reste est celle des 8 têtes de série de l’Ouest, dont Matt Moore a parlé aujourd’hui. PointsBet projette les Grizzlies pour l’obtenir avec 40 victoires, bien que les Pélicans (39,5) soient sur leurs talons.

Une autre bataille intéressante se déroule entre les Houston Rockets et l’Utah Jazz, qui devraient se terminer à chaque fois avec 53 victoires. Le bris d’égalité pour ce match potentiel 4/5 est le premier record en tête-à-tête: ils ont chacun une victoire, et le dernier match aura lieu ce samedi soir.

Voir la liste complète des victoires NBA actuelles ci-dessous.

Totaux de victoires de la saison NBA 2020

Atlanta Hawks: 25

Boston Celtics: 57

Filets de Brooklyn: 39

Charlotte Hornets: 24,5

Chicago Bulls: 28,5

Les Cavaliers de Cleveland: 21

Dallas Mavericks: 50

Pépites de Denver: 54

Detroit Pistons: 26

Golden State Warriors: 21,5

Houston Rockets: 53

Indiana Pacers: 47

Los Angeles Clippers: 56

Les Lakers de Los Angeles: 61

Grizzlies de Memphis: 40

Chaleur de Miami: 53,5

Milwaukee Bucks: 67

Minnesota Timberwolves: 25,5

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: 39,5

New York Knicks: 24,5

Oklahoma City Thunder: 47,5

Orlando Magic: 37

Philadelphia 76ers: 53

Phoenix Suns: 32

Portland Trail Blazers: 38,5

Rois de Sacramento: 32,5

San Antonio Spurs: 34,5

Raptors de Toronto: 57

Utah Jazz: 53

Assistants de Washington: 31,5

Nous pouvons utiliser les chiffres ci-dessus pour obtenir les classements projetés et les classements des séries éliminatoires en fonction du marché des paris…

Classement prévu de la conférence de l’Est

Milwaukee Bucks

Boston Celtics (détient un bris d’égalité 2-1 contre Toronto)

Toronto Raptors

chaleur de Miami

Philadelphia 76ers

Indiana Pacers

filets de Brooklyn

Orlando Magic

Assistants de Washington

Chicago Bulls

Detroit Pistons

Atlanta Hawks

New York Knicks

Charlotte Hornets

Les Cavaliers de Cleveland

Classement projeté de la conférence de l’Ouest

les Lakers de Los Angeles

Los Angeles Clippers

Denver Nuggets

Houston Rockets (détient le bris d’égalité actuel sur Utah)

Utah Jazz

Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder

Grizzlies de Memphis

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Sacramento Kings

Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors