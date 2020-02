NBA Rising Stars Cotes, pronostics et pronostics: les meilleurs paris de notre personnel pour le monde contre les États-Unis

Crédit:

Jesse D. Garrabrant / NBAE via .. Sur la photo: une vue rapprochée de Ja Morant # 12 des Grizzlies de Memphis

14 févr.2020 12 h 35 HNE

Le match NBA Rising Stars est présenté comme une vitrine pour l’avenir de la ligue et le champ de cette année pourrait être le meilleur de la mémoire récente.

Les recrues Ja Morant et Zion Williamson ont eu des performances sensationnelles au cours de leurs saisons respectives. Trae Young est un partant du All-Star Game et le troisième meilleur marqueur de la NBA. Devonte ’Graham est un bon candidat pour le joueur le plus amélioré et Luka Doncic est un des cinq meilleurs joueurs du jeu quand il est en bonne santé.

Alors, comment tout cela se manifestera-t-il sur le terrain? Nos experts NBA détaillent leurs paris préférés pour le jeu ci-dessous.

Cotes du jeudi et via PointsBet, Où les utilisateurs Action Network peuvent accéder à une promotion exclusive pour obtenir un match de dépôt de 200% (dépôt de 50 $, pari avec 150 $). Sans attaches. Aucun retournement requis.

Wob: Team USA Moneyline

Prenons simplement le processus d’élimination. Luka Doncic est frappé et s’il veut jouer et / ou essayer quoi que ce soit, ce sera le match de dimanche soir, pas Rising Stars.

Rui Hachimura vient de rentrer d’une chirurgie…. RJ Barrett est récemment de retour dans l’alignement après une entorse à la cheville. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour quiconque soutient le monde, vous comptez sur Shai Gilgeous-Alexander pour non seulement vous soucier, mais aussi porter l’équipe.

Peut-être que Nickeil Alexander-Walker se rend fou de la Ligue d’été sur ce jeu pour rappeler à tout le monde qu’il est légitime et ne devrait pas être enterré dans la niche d’Alvin Gentry. Mais c’est trop de si pour envisager de les prendre.

Cette équipe américaine est honnêtement la meilleure que j’aie jamais vue lors de cet événement depuis qu’ils ont commencé à faire USA vs World. Non seulement vous avez le ballon de démolition Ja Morant / Jaren Jackson, mais ils sont flanqués d’un tueur de pierre à Devonte Graham qui nous a déjà exprimé exclusivement son enthousiasme pour ce jeu.

Le plus gros problème de l’équipe des États-Unis est qu’ils peuvent être honnêtement TROP bons et que tout le monde essaiera d’obtenir le leur. Je n’ai même pas encore mentionné que Trae Young et Miles Bridges sont là aussi.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter