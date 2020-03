NBA Sharp Betting Picks (4 mars): Thunder vs Pistons, Jazz vs Knicks Drawing Pro Action

Crédit:

Elsa / .. Sur la photo: RJ Barrett

04 mars 2020 à 13h23

Une liste de neuf matchs de la NBA a donné aux parieurs beaucoup de choix mercredi soir, ce qui signifie qu’il y a également de bonnes chances que des actions brusques frappent le tableau.

Plus tôt ce matin, les tranchants étaient partout dans le match Pacers-Bucks de ce soir, et dès le début de l’après-midi, ils ont fait quelques mouvements supplémentaires sur Thunder vs Pistons et Jazz vs. Knicks, frappant chacun de la même manière.

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Cotes à partir de mercredi à 12h40 ET et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Thunder vs Pistons

19 h ET

Le total dans ce jeu a été le plus grand moteur de toute l’ardoise ce soir, et il est assez clair que les objets tranchants ont été la force motrice.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter