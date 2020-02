NBA Stars Sound Off: les choses préférées d’Embiid à propos des haineux, plus du week-end All-Star

Crédit:

Sur la photo: Joel Embiid

15 févr.2020 14:38 EST

Chicago, IL – Les meilleurs joueurs de la NBA se sont réunis pour la journée des médias samedi matin, et nos propres Rob Perez (@WorldWideWob) et Matt Moore (@HPBasketball) étaient sur les lieux.

Hier, nous avons demandé aux Rising Stars à quel moment ils pariaient sur eux-mêmes. Aujourd’hui, nous mélangeons et demandons aux All-Stars de la NBA…

“Quelle est la meilleure partie d’avoir des ennemis?”

Voici leurs réponses…

Joel Embiid, Philadelphie 76ers

“J’aime cela. Quiconque me connaît sait que j’en profite. J’aime cela. Pendant toute la saison, je suis resté silencieux – avant d’être sur les réseaux sociaux et de devenir fou et les gens ont dit que j’étais immature. Je me suis arrêté mais maintenant tout le monde dit que je ne suis pas passionné par le jeu, je m’en fiche du jeu… c’est une situation perdante.

«Je dois donc juste être moi-même. Si vous frottez certaines personnes dans le mauvais sens, alors quoi? Je dois juste être moi-même, et je pense que ça va m’aider beaucoup. “

Chris Paul, Oklahoma City Thunder

“Je vais vous dire la vérité: s’il n’y a pas quelqu’un qui vous déteste ou vous déteste ou quelque chose, vous ne faites pas quelque chose de bien. Je vous dis simplement, sérieusement, si vous regardez vos amis et qu’ils ne sont jamais jaloux ou ne parlent pas de vous ou de quelque chose comme ça, sérieusement, vous ne faites pas quelque chose de bien.

“Parce qu’à la fin de la journée, toutes les personnes qui vous aiment – ils aiment que vous ne fassiez rien pour les pousser.”

James Harden, Houston Rockets

