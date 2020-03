NBC Sports Philadelphia diffusera la rediffusion de l’ouvreur des Sixers-Celtics

C’est le jour du match dans le sud de Philadelphie! Eh bien, en quelque sorte.

Alors que la NBA est suspendue en raison de l’éclosion de COVID-19 et de la ligue en suspens jusqu’en juin, les fans de toutes les équipes cherchent des moyens d’obtenir leur dose de basket-ball.

Pour les fans des Philadelphia 76ers, ils viennent de trouver un moyen de le faire. Marc Zumoff, légendaire joueur play-by-play de NBC Sports Philadelphie, a tweeté des nouvelles passionnantes pour les fans des Sixers et les fans des Boston Celtics de la région. Le réseau rejouera l’ouverture de la saison entre les deux équipes à partir du 23 octobre lundi soir pour faire sortir un certain type de basket-ball.

Les Sixers ont remporté le match 107-93 dans le cadre de leur départ 5-0 et cela a donné aux fans des Sixers l’espoir d’une excellente saison. Ce qui s’est passé depuis a évidemment été beaucoup de drames et de débats pour savoir si Joel Embiid, Ben Simmons et Al Horford peuvent jouer ensemble, mais lors de cette soirée d’ouverture en octobre, c’était très amusant.

Le match peut être vu à 19 h 00. EST.

