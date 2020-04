NBL commish affirme que six à huit soumissionnaires sont en concurrence pour acheter les Hawks d’Illawarra

La Ligue nationale de basket-ball (NBL) et le camp de LaMelo Ball ont évité une situation potentiellement délicate et dommageable au cours du week-end. Après une implication surprise dans l’achat des Illawarra Hawks, le manager de Ball Jermaine Jackson a sauté le pistolet en déclarant que tout était fait.

La NBL a immédiatement repoussé, notant une mauvaise communication comme source de confusion avant de s’engager à poursuivre les négociations avec Ball. Lundi, le commissaire de la NBL, Jeremy Loeliger, a rejoint l’émission de radio matinale de SEN pour parler de la situation, de sa réaction et de la position actuelle des deux parties.

«Cela nous a pris par surprise. Quelques personnes y ont pris un peu d’avance.

“Mais il vaut la peine de souligner que nous avons eu de bonnes discussions avec LaMelo et sa direction ainsi qu’avec Tory Lavalle, un homme d’affaires local à Wollongong et qui a été un partisan de la constitution de ce consortium.

«Ils sont l’un des nombreux partis avec lesquels nous parlons.»

Loeliger continuerait à discuter de l’état des pourparlers non seulement avec Ball, mais aussi avec d’autres parties.

«Nous sommes déterminés à faire en sorte qu’Illawarra reste dans la NBL et y reste pour un avenir long et fructueux. Nous ne voulons voir aucun club sombrer à cause du coronavirus. Il y a un certain nombre de parties intéressées, dont LaMelo Ball et sa direction, et nous continuons à avoir des discussions avec eux. “

“Depuis que l’équipe de LaMelo Ball a fait ces commentaires, nous avons eu encore deux ou trois manifestations d’intérêt d’investisseurs offshore très importants ainsi que deux ou trois autres locaux qui ont levé la main pour manifester leur intérêt. Ce sont des individus et des organisations vraiment bien accrédités, c’est donc un signe très prometteur. »

Où Ball et son consortium se situent dans les discussions restent à voir. Avoir une connexion locale sous la forme de Tory Lavalle ne fera qu’aider leur candidature pour l’équipe. Et compte tenu de ce que Ball a pu faire en tant que membre des Hawks et de l’attention qu’il a portée à la ligue, sa propriété apporte un élément qu’aucun des autres soumissionnaires n’aura.

Mais il semble que la NBL soit prête à prendre son temps et à contrôler les acheteurs dans ce processus, ce qui signifie que la déclaration de Jackson sera longue dans le passé au moment où cet accord sera conclu.

.