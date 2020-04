“Ne mets pas la main sur moi!”

Surnommé «Mad Max», l’ancien garde des Rockets de Houston Vernon Maxwell était surtout connu sur le terrain de basket pour son comportement fougueux.

Comme on pouvait s’y attendre, cette intensité était particulièrement visible lorsqu’elle était opposée au plus grand joueur de la NBA.

Avec Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 1990 de nouveau à l’honneur grâce au nouveau documentaire de “The Last Dance” d’ESPN, Maxwell a partagé une histoire avec Mark Berman de Fox 26 Houston sur le moment où lui et Jordan sont venus “joue contre joue” lors d’une altercation au début Années 1990. Cela n’a pas entraîné de coups, mais Maxwell a clairement fait savoir à Jordan ce qu’il ressentait.

Avec le sourire, voici comment Maxwell s’en souvient en 2020:

Nous étions à Houston, et il a filé sur moi et est allé au départ. Tout ce que j’ai vu, c’est le logo Jumpman au bas de ses chaussures quand il trempait.

Je viens de repartir en courant sur le sol. Et il a couru derrière moi et m’a frappé sur les fesses. C’est à ce moment-là que j’étais comme «mec, ne me mets pas la main!»

Tu vas m’embarrasser comme ça? Ne viens pas me toucher. C’est à ce moment-là que nous devons jouer contre joue. Je lui disais simplement: “Ne me manque pas de respect. Tu m’as déjà trempé et tu m’as manqué de respect. Ne viens pas me frapper sur le cul. »