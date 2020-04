Nets 2020 NBA maquette radar:

Parmi les incertitudes entourant la NBA, le nouveau coronavirus reste un problème majeur aux États-Unis: le projet de 2020.

Les équipes de la NBA ne pourront pas regarder les joueurs des collèges pendant March Madness, et le reste du processus de pré-draft devrait être limité. La question de savoir quand le projet se concrétisera est également en suspens. Surtout si la ligue essaie de couronner un champion 2020.

Pour les Brooklyn Nets, en fonction de la situation actuelle lorsque la ligue a été interrompue, leur choix au premier tour serait transmis aux Timberwolves. Le Minnesota a acquis le choix de Brooklyn parmi les 14 premiers protégés des Hawks, que les Nets ont envoyé à Atlanta dans le cadre d’un échange qui a livré Taurean Prince.

Mais les Nets ne seront pas sans sélection au premier tour. Ils ont le choix protégé de Philadelphie parmi les 14 meilleurs, que Brooklyn a acquis lorsqu’ils ont envoyé le choix n ° 27 lors du repêchage de la NBA 2019 – qui s’est avéré être Mfiondu Kabengele – aux Los Angeles Clippers.

Le choix de deuxième ronde des Nets appartient aux Boston Celtics, mais la sélection de deuxième ronde des Brooklyn the Denver Nuggets.

À l’heure actuelle, les filets d’automne ont les choix n ° 20 et n ° 55.

Voici un exemple que Brooklyn pourrait jouer au n ° 20:

Tyrese Maxey | Kentucky | Garde

STATISTIQUES: 14 PPG | 4.3 RPG | 42,7 FG%

Brian Lewis du New York Post pense que la garde du Kentucky a du sens pour les Nets s’ils cherchent à obtenir une troisième étoile pendant l’intersaison, ce qui nécessiterait probablement d’échanger Spencer Dinwiddie ou Caris LeVert.

… Si Maxey tombe de la loterie, il serait trop bon pour laisser passer – en particulier avec les malheurs de blessure d’Irving et LeVert, et le grain et la force défensifs de Maxey.

Maintenant, Bryan Kalbrosky de USA Today SMG a Maxey aller n ° 7 au classement général des Chicago Bulls. Sam Vecenie de The Athletic a les Suns sélectionnant la garde du Kentucky au n ° 10 et Jonathan Wasserman de Bleacher Report pense que les Sacramento Kings prendront Maxey au n ° 12. Il y a donc des opinions divergentes en ce qui concerne l’analyse de la garde – mais c’est il est clair qu’il serait un ajout précieux pour toute équipe au n ° 20.

Et si Brooklyn prend Maxey si l’opportunité se présente, cela ne signifie pas qu’il doit faire partie de leur futur plan. Les Nets pourraient le déplacer à la place d’un vétéran alors qu’ils cherchent à renforcer la liste.

Nets 2020 NBA maquette radar:

Aile d’État de Floride Patrick Williams

Aile de l’Arizona Josh Green

Aile Villanova Saddiq Bey

Aile du Colorado Tyler Bey

L’attaquant d’Evansville DeAndre Williams

Aile de l’Oklahoma Kristian Doolittle

L’attaquant de Pesaro Paul Eboua

EN RELATION: Le draft de la NBA 2020 présente aux Nets une «opportunité incroyable»

EN RELATION: Classement des cinq meilleurs gardes de tir de l’histoire des filets

EN RELATION: Classement des cinq meilleurs meneurs de jeu de l’histoire des filets

.