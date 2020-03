Nets a contacté Spike Lee au milieu de la controverse des Knicks

Une vidéo de la sécurité de Spike Lee et Madison Square Garden a fait surface lundi et a conduit à un cauchemar de relations publiques pour les New York Knicks.

Le célèbre superfan est allé sur “Première prise” d’ESPN pour expliquer ce qui s’est passé entre lui et la sécurité au Jardin. Lee a déclaré qu’il était harcelé par l’organisation.

La controverse s’est intensifiée au point où le réalisateur lauréat d’un Oscar a décidé qu’il n’assisterait plus à aucun match au Jardin cette année.

Apparemment, les Brooklyn Nets ont vu cette évolution comme une opportunité.

Sopan Deb du New York Times s’est entretenu avec Lee, qui a dit avoir entendu les Nets au milieu des choses:

J’ai entendu les Brooklyn Nets. Mon bureau est à Fort Greene. Barclays est à quatre pâtés de maisons. Mais je les respecte. Je ne laisserai personne me retirer mon amour pour le ciel orange et bleu. Ça n’arrive pas. Je souhaite bonne chance aux Nets. Mais cela ne se produit pas.

Bien que Lee fasse une pause dans les matchs pour le reste de 2019-2020, il prévoit de revenir à Garden toute la saison prochaine.

