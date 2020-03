Nets, Barclays Center s’engagent à payer les employés horaires jusqu’à fin mai

Plusieurs équipes de la NBA ont promis d’aider leurs employés de l’aréna à l’heure et à temps partiel au milieu du hiatus de la NBA.

Lorsque le gardien des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, a abordé le sujet sur Twitter, le gouverneur des Nets et propriétaire du Barclays Center, Joe Tsai, a annoncé qu’un plan était en cours d’élaboration.

Samedi, le Nets and Barclays Center a annoncé son engagement envers ses employés horaires. Ces employés seront couverts jusqu’à la fin du mois de mai pour les matchs non joués et les événements annulés en raison de l’interdiction des événements à l’échelle de l’État avec 500 personnes ou plus, à moins que ces jeux ou événements ne soient reprogrammés auparavant.

Au 14 mars, l’engagement des Centres Nets et Barclays est le plus long qu’une équipe ait jamais fait à ses employés horaires.

Voici leur déclaration complète:

Les employés horaires du Barclays Center sont le fondement de l’expérience des fans dans l’arène. Que ce soit un grand sourire lorsque les fans entrent dans le bâtiment ou que la saison soit propre ou que les stands de concession soient remplis avec vos articles préférés., Ils sont en première ligne pour que nos fans se sentent spéciaux. Ils gardent les lumières allumées et la maison propre, et ils sont les premiers à arriver et les derniers à quitter le bâtiment.

Bien que nous soyons tous affectés négativement par la suspension de la saison NBA et une interdiction à l’échelle de l’État des événements avec 500 personnes ou plus, nous sommes particulièrement conscients des difficultés rencontrées par nos employés horaires. Lorsque des jeux et des événements sont annulés ou reportés, le travail s’arrête, tout comme les chèques de paie.

Dans le but d’aider le personnel du Barclays Center à traverser cette période difficile, nous nous engageons à soulager les employés horaires pour les chèques de paie qu’ils auraient gagnés si les matchs de la saison régulière des Brooklyn Nets et les événements non-Nets au Barclays Center devaient continuer comme prévu. Le plan couvrira la période allant jusqu’à la fin du mois de mai, à moins que les événements ne soient reprogrammés avant cela. Nous travaillerons étroitement et rapidement avec nos partenaires, y compris les prestataires de services, les promoteurs d’événements et les syndicats pour mettre en œuvre ce plan.

Notre objectif est d’atténuer les effets néfastes sur les flux de trésorerie des ménages de l’arrêt de travail des personnes touchées afin qu’elles puissent payer les dépenses nécessaires telles que le loyer, les services publics, la nourriture et les nécessités quotidiennes. Nous voulons faire savoir à notre personnel du Barclays Center que personne n’est laissé pour compte et nous sommes dans le même bateau.

Quant aux fans qui avaient des billets pour les matchs reportés, ces billets seront honorés aux dates reportées. Si les jeux ne sont pas joués, ou les jeux sont joués dans une arène vide, les fans auront la possibilité de recevoir un crédit pour un futur jeu ou un remboursement.

