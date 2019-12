Nets 'coeurs et esprits' des coéquipiers avec David Nwaba suite à une blessure

Jeudi, David Nwaba a subi une blessure à Achille au quatrième quart de la défaite 118-105 de Brooklyn contre les San Antonio Spurs. Plusieurs rapports indiquent que l'aile des Nets a déchiré son Achille, ce qui mettrait fin à sa saison. Il pourrait être opéré dès vendredi.

Bien que personne ne soit sûr de la blessure subie par Nwaba au départ, le fait qu'il n'y ait pas eu de contact qui a conduit à son effondrement autour du périmètre a mis en évidence la gravité de la situation.

Ses coéquipiers ont été frappés par ce qu'ils ont vu sur le terrain, et Nwaba était toujours dans leur esprit après la perte, comme Joe Harris a expliqué aux journalistes à San Antonio:

Tu ne veux jamais voir ça, un de tes frères. Il fait partie de la famille Nets. C'est regrettable. Vous pensez à tout le temps et le travail que vous mettez ensemble, à quel point il a travaillé dur. Vous ne voulez jamais que cela se produise. … Vous ne voulez jamais voir de telles blessures se produire là où c'est quelque chose d'important comme ça. Cela rend les gars émotionnels. C'est dur pour tout le monde. Et, évidemment, c'est là que nos cœurs et nos esprits sont en ce moment, avec David. En espérant que ce ne soit pas grave comme ils le pensent.

Garrett Temple a exprimé un sentiment similaire à Harris, par Brian Lewis du New York Post.

C’est tout simplement mauvais, mec. Un gars formidable, a travaillé dur pour entrer dans la ligue, a joué le meilleur qu'il ait joué depuis qu'il est en NBA. Pour lui de descendre comme ça, c'est juste difficile. Mon cœur va vers lui, les prières montent pour lui.

Temple continua:

Tout le monde s'est approché de lui lorsque nous sommes entrés ici et lui a dit ce qu'ils voulaient lui dire individuellement. Puis l'entraîneur est venu et a dit ce que tout le monde pensait: nous ne sommes pas vraiment inquiets pour le match. En ce moment, nous sommes inquiets pour notre frère. "

Spencer Dinwiddie était du même avis, mais il a également examiné ce que cela signifie maintenant pour les Nets:

Vous continuez simplement à vous préparer. C'est l'homme suivant. Il y a de fortes chances que nous récupérions probablement Shump, ce qui sera cool. Mais vous ne voulez jamais que cela se produise de cette façon, surtout avec Dave qui suit un rythme, joue si bien et est si dynamique. Ce n'est pas cool, ce n'est pas amusant.

EN RELATION: Kenny Atkinson durement touché par la blessure de David Nwaba

EN RELATION: Appréciant ce que David Nwaba a apporté aux filets

.