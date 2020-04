Nets collabore avec NBA et Knicks pour livrer des masques chirurgicaux à New York

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé samedi que le gouverneur des Brooklyn Nets Joe Tsai et son épouse, Clara Wu Tsai, aidaient à faciliter le don de 1 000 ventilateurs à New York par le gouvernement chinois.

Et l’organisation Nets continue de faire plus pour New York dans la bataille contre le nouveau coronavirus.

Quelques heures après avoir annoncé le don de ventilateurs, Cuomo s’est adressé à Twitter pour informer tout le monde que les Nets montaient encore une fois pour tout New York – et ils ont fait équipe avec leur rival NBA de Crosstown dans le processus.

L’annonce de Cuomo a déclaré:

La @NBA fournit 1 million de masques chirurgicaux dont les travailleurs essentiels de New York ont ​​désespérément besoin en collaboration avec @nyknicks, @BrooklynNets et le consul général de Chine Huang Ping.

New York vous remercie.

Nous sommes au-delà de la reconnaissance pour ce cadeau d’EPI (équipements de protection individuelle) indispensables.

Tsai a également veillé à ce que les employés du Nets and Barclays Center à l’heure et à temps partiel soient pris en charge jusqu’à la fin du mois de mai si tous les jeux et événements finissent par être annulés.

.