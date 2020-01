Nets G Kyrie Irving disponible pour jouer jeudi soir contre les Lakers

Les Brooklyn Nets auront une puissance de feu plus offensive jeudi soir et un joueur qui connaît très bien leur adversaire et le gardien Kyrie Irving est disponible pour jouer ce soir contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles, selon Malika Andrews d’ESPN.

Irving a raté le dernier match de Brooklyn, le 20 janvier contre les Philadelphia 76ers, avec un problème aux ischio-jambiers. Les chiffres d’Irving ont été solides dans les matchs auxquels il a joué, avec une moyenne de plus de 26 points, près de sept passes décisives et plus de cinq rebonds par match. Cependant, pour une raison quelconque, les victoires n’ont pas suivi quand Irving a joué jusqu’ici cette saison. Les Nets ont une fiche de 5-10 dans les 15 matchs auxquels Irving a joué tout en allant de 13 à 14 dans les 27 matchs qu’il a ratés.

Irving a raté une grande partie de la saison avec une blessure à l’épaule avant le récent problème aux ischio-jambiers, qui semble avoir été de courte durée. Étant donné que c’est un match contre LeBron, nous devrions avoir une très bonne performance de Kyrie ce soir.

Jeudi est la première rencontre entre les Lakers et les Nets depuis qu’ils ont disputé deux matchs de pré-saison en Chine en octobre.

Pendant ce temps, du côté des Lakers, Anthony Davis est discutable pour ce soir à Brooklyn.

.