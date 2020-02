Nets GM ne s’oppose pas à ce que Kyrie Irving donne son avis sur la constitution de la liste

Bien avant que Kyrie Irving ne soit exclue pour le reste de la saison 2019-20, le meneur des Brooklyn Nets a fait quelques commentaires sur la formation de l’équipe. Et Irving avait beaucoup à dire.

Le commentaire qui a attiré le plus l’attention était «c’est assez évident que nous avons besoin d’une ou de deux autres pièces qui me complimenteront, KD, DJ, GT, Spence, Caris, et nous verrons comment cela évolue.»

Même à ce moment-là, Irving avait été mis à l’écart pour de nombreux matchs de Brookly. Donc, son timing n’était pas le meilleur.

Ensuite, Irving a choisi des joueurs spécifiques, tout en omettant des noms comme Joe Harris, Jarrett Allen et Taurean Prince.

Au cœur de tout cela, Irving essayait de jouer le rôle de directeur général des Nets, qui est le travail de Sean Marks.

Mais le directeur général de Brooklyn n’a pas peur qu’Irving intervienne. Lundi, il a expliqué pourquoi sur «Joe & Evan» de WFAN:

Je ne suis absolument pas inquiet à ce sujet. Pour moi, j’aime le fait que nos joueurs en soient propriétaires. Ky et Kevin et le reste des gars qui ont tous signé ici et qui en font partie, ils espèrent construire cela. Et ils espèrent construire quelque chose de durable et quelque chose que non seulement ils peuvent continuer, mais qui durent pour l’arrondissement. Je prends toujours une poignée d’opinions des joueurs sur la façon dont nous pouvons construire cela. Nous l’avons fait depuis le premier jour, rassemblons leurs pensées. Parce que ces gars connaissent les joueurs mieux que quiconque. Donc nous dirons, hé, c’est ce que nous regardons, qu’en pensez-vous? Ils seront brutalement honnêtes car ils doivent aller jouer avec ces gars-là. Je pense qu’il est important de peser leurs opinions de temps en temps, et nous le faisons certainement.

Cela étant dit, Marks a également déclaré que lui et Irving n’avaient pas encore discuté de quoi que ce soit concernant la constitution de la liste.

.