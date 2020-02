Nets vs 76ers Choix de paris, cotes et prédictions de paris: Brooklyn peut-il se rallier sans Kyrie Irving?

Nets à 76ers pronostics, cotes et pronostics de paris

Écart: 76ers -7

Plus / Moins: 215

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: TNT

Cotes du jeudi et via FanDuel, où les utilisateurs d’Action Network obtiennent un pari sans risque jusqu’à 500 $.

Le thème de la saison NBA avant le week-end des étoiles était les blessures des joueurs vedettes dans les matchs télévisés nationaux. Ce thème se retrouvera dans le premier match télévisé national de la seconde moitié de la saison avec Kyrie Irving contre les Philadelphia 76ers.

Découvrez comment la nouvelle des blessures influe sur la façon dont nos experts parient ce match ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Le total des Nets-Sixers a ouvert 217 et plus de 60% des billets sont en cours au moment de la rédaction. Pourtant, la ligne est tombée à 216. Les objets tranchants entraînent le mouvement de la ligne. Alors que seulement 32% des billets sont en dessous, cela représente 69% des dollars misés.

Historiquement, il a été rentable de suivre le mouvement inverse dans les confrontations divisionnaires. – John Ewing

Matt Moore: L’offensive de Brooklyn va se battre

Pour suivre les tendances, les Nets ont été bons dans certaines situations en défendant le poste, avec Jarrett Allen et Deandre Jordan tous deux au-dessus du 60e centile, via Synergy Sports. Pouvoir défendre les post-ups de Joel Embiid enlève beaucoup de choses faciles aux Sixers.

Maintenant, l’inconvénient est que Taurean Prince à l’avant-garde, qui autorise 63% à tirer pour défendre le poste, et le fait le plus souvent pour Brooklyn. Mais Al Horford et Tobias Harris tirent tous les deux en dessous de 50% dans le poteau, ce qui n’est peut-être pas autant un point de pression, en particulier avec Horford qui sort maintenant du banc.

La défense des Nets est étonnamment bonne: septième en défense ponctuelle, huitième en transition. La seule faiblesse défensive de Brooklyn? Contre les hand-and-roll ball handlers, où ils se classent 29e par possession.

Bonne nouvelle pour eux: les Sixers se classent 28e au classement des handballeurs. (Alimentez le débat furieux sur le fait que Ben Simmons ne veut pas et ne peut pas tirer.)

Les Nets ne pourront rien faire offensivement contre les Sixers, en particulier avec Kyrie Irving à nouveau (indéfiniment); ils luttent avec presque tout offensivement et les Sixers sont une défense de verrouillage. Je pense donc que l’une de ces équipes va probablement dans le bas des 100 et cela devrait être suffisant pour augmenter le dessous.

Je reste loin de l’écart, mais je tiens à noter que les Sixers sont 14-21 contre l’écart contre les adversaires de la Conférence de l’Est cette saison.

Bryan Mears: attendez-vous à un jeu au rythme lent

J’ai attrapé le dessous ici pour diverses raisons.

Tout d’abord, les Sixers sont chez eux, où ils ont connu des écarts extrêmes cette saison:

Sixers à la maison: +11,7 Note nette (2e) | 113,7 ORtg (11e) | 102,0 DRtg (1er)

Sixers sur route: -5,1 Note nette (23e) | 105,7 ORtg (25e) | 110,8 DRtg (9e)

Ce sont peut-être des divisions neutres pour un over / under dans le vide – à la maison, la défense est bien meilleure, mais l’offensive l’est aussi. Mais dans ce match contre les Nets, qui se classent 22e cette saison en attaque mais 9e en défense, je pense que nous verrons plus une bataille défensive qu’une explosion potentielle de Philly.

Deux de leurs trois premiers matchs cette saison ont été joués à un rythme plus lent – et l’un d’eux, sans Kyrie Irving, a été assez lent. Et cela est cohérent avec le jeu des Nets cette saison: avec Kyrie au sol, ils sont beaucoup moins sortis en transition et ont été beaucoup plus en demi-zone pour les sets conçus.

Je parie ce total avant qu’il ne soit annoncé que Simmons était douteux, et il a des écarts de rythme encore plus extrêmes pour son équipe qu’Irving. Lorsqu’il joue, les Sixers exécutent des sets en demi-course à un taux inférieur de 4,5% – l’une des plus fortes divisions marche / arrêt de la ligue. Selon Cleaning the Glass, il est littéralement le joueur le plus important de la ligue en ce qui concerne le rythme de transition de son équipe dans la ligue: ils sortent en transition 5,1% de plus avec lui.

De plus, je pensais que les Sixers pourraient opérer dans la demi-cour un peu plus ce soir de toute façon. Les Nets ont été dévastés cette saison par des centres adverses, et Embiid est évidemment un joueur difficile à défendre.

Je pouvais voir une situation dans laquelle les Sixers le laissaient aller travailler sur Jordan et le reste de la zone avant, ce qui ralentirait encore plus le rythme que d’habitude.

Cette ligne est descendue à 214,5 après les nouvelles de Simmons, mais je pense qu’il y a encore une certaine valeur s’il est finalement exclu.

Une dernière information: lorsqu’un sous obtient la minorité de paris mais que le total a baissé, il a été rentable de suivre ce mouvement de ligne:

Cela a également été vrai pour les moins de la première mi-temps, et je l’ai saisi plus tôt à 105. Les overs ont touché historiquement au cours des deux premiers jours après la pause des étoiles, mais je vais tenter ma chance ici.

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.