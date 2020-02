Nets vs 76ers Sharp Betting Pick: l’argent intelligent frappant Over / Under

Crédit:

Photo de Stacy Revere / .. Sur la photo: Joel Embiid # 21 des Philadelphia 76ers

20 févr.2020 11:42 AM EST

Si les séries éliminatoires de la NBA commençaient aujourd’hui, Philadelphie et Brooklyn se qualifieraient dans la moitié inférieure de la Conférence de l’Est, faisant les Nets de ce soir. vs match des 76ers (20 h HE) intéressant pour les parieurs de la NBA et du basket-ball.

En ce qui concerne la propagation, les parieurs occasionnels mettent volontiers les points avec Philly, tandis que les objets tranchants visent déjà le sur / sous.

En utilisant les outils et les données de paris de The Action Network, détaillons comment l’argent intelligent déplace les Nets contre 76ers au total.

Nets contre 76ers Sharp Betting Pick

Soixante-neuf pour cent des paris sur le total ont atteint le sommet, mais 71% de l’argent réel parié a plutôt atterri sur le dessous.

De plus, les signaux de paris de Sports Insights ont également déclenché un indicateur de smart money sous.

Cela indique que les plus gros paris ont joué de ce côté du total, et les cotes ont pris note.

Après avoir ouvert à 217, ce nombre est tombé à 215,5 car les paris sportifs ont été obligés de tenir compte de l’action unilatérale des parieurs respectés.

Angle aigu: En dessous de (déplacé de 217 à 215,5)

