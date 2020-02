Nets vs. Hawks Cotes, pronostics et pronostics de paris: Brooklyn va-t-il résoudre ses problèmes de route?

Les Brooklyn Nets ont perdu deux matchs serrés contre les Wizards de Washington et Orlando Magic, les deux équipes les poursuivant au classement de l’Est. Ils prendront la route pour affronter les humbles Atlanta Hawks en tant que favoris de la route, ce qui n’a pas remporté beaucoup de succès pour eux cette saison.

Peuvent-ils casser leur récent dérapage dans le contre Trae Young & Co. à l’état de pêche? Notre équipe NBA décompose le match ci-dessous.

Nets at Hawks Cotes, pronostics et pronostics

Propagation: filets -3,5

Plus / Moins: 236,5

Heure: 19 h 30 ET

La tendance des paris à connaître

Les Nets sont moyens quand il s’agit de couvrir l’écart avec des équipes inférieures à .500 (17-14 contre l’écart cette saison), mais ils sont nettement moins bons lors de ces matchs sur la route. Lors de leurs huit derniers matchs sur la route contre des équipes ayant un dossier perdant, les Nets n’ont que 2-6 contre l’écart.

Matt LaMarca: Bonjour, Brooklyn

Ces deux équipes ont connu des saisons décevantes, mais je pense que certains facteurs jouent en faveur des Nets ce soir.

Ils ont évidemment affaire à une blessure de Kyrie Irving, mais Irving n’a pas été particulièrement important pour la production des Nets cette saison. Leur attaque a été bien meilleure avec Irving sur le terrain – ils ont augmenté leur score offensif de +7,3 points pour 100 possessions dans cette situation – mais ils ont rendu presque tout cela sur la défensive. Dans l’ensemble, les Nets ne font que +0,1 points pour 100 possessions de mieux avec Irving dans la programmation, donc son impact a été assez minime.

En fait, vous pourriez affirmer que Spencer Dinwiddie a été le joueur supérieur. Les Nets ont été encore meilleurs avec Dinwiddie sur le terrain offensivement, et la chute à la défense n’a pas été aussi raide. Leur formation de départ actuelle – Dinwiddie, Caris LeVert, Joe Harris, Taurean Prince et Jarrett Allen – a été exceptionnelle, affichant une note nette de +16,2. Irving étant hors de la gamme signifie plus de minutes pour ce groupe, ce qui est presque certainement un point positif.

Les Nets ont couvert chacun de leurs trois premiers matchs contre les Hawks cette saison, remportant chaque match d’au moins 10 points. Les Nets ont été favorisés par neuf points à domicile lors de leur dernier affrontement, de sorte que cette ligne semble un peu faible lors de l’ajustement pour le court à domicile.

Les livres compensent probablement trop l’absence d’Irving, et nous avons suivi deux mouvements de vapeur distincts sur les filets à -3 via nos outils Sports Insights. Je serais prêt à les jouer aussi haut que -4.

Meilleur pari Nets-Hawks Prop

Caris Levert Over / Under 4.5 passes décisives

Selon notre outil d’accessoires pour les joueurs FantasyLabs, Levert est prévu pour 5,7 passes décisives, donc ce total est bien inférieur à ce que nous attendons. Depuis qu’Irving a quitté la formation plus tôt ce mois-ci, Levert enregistre en moyenne 70,4 touches par match (se classe deuxième derrière le meneur de jeu Spencer Dinwiddie) et 5,3 passes décisives par match, dont cinq passes décisives ou plus dans cinq de ces neuf matchs.

Les deux équipes se classent dans le top 10 en rythme cette saison et la défense des Hawks est l’une des pires de la NBA, donc les points devraient être faciles à trouver pour les Nets. – Malik Smith

Le choix: plus de 4,5 passes décisives

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.