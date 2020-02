Neuf espoirs sous-évalués du repêchage de la NBA qui ont attiré mon attention – The Athletic

C’est la semaine après la date limite du commerce et la pause des étoiles, ce qui signifie que les choses vont devenir beaucoup plus excitantes pour la croûte supérieure de la ligue … et beaucoup moins excitantes pour les fans dans des endroits comme Cleveland et Charlotte.

Non, mars n’est pas le mois le plus excitant pour les équipes NBA qui ont été éliminées des playoffs, mais n’ayez crainte. Nous avons un autre passe-temps pour vous divertir en ces temps sombres: le brouillon.

Une fois l’échéance des échanges terminée, les dirigeants du front-office de la NBA se déploient sérieusement, rattrapant les perspectives des collèges en essayant de regrouper autant de jeux que possible dans une fenêtre de visualisation d’environ un mois.

La première étape, évidemment, consiste à identifier les joueurs à voir. En tant qu’exécutif, vous comptez sur le service de dépistage pour vous informer sur les gars qui pourraient être sous ou surévalués, ceux qui justifient l’effort de voir en personne et ceux qui ne valent pas la peine.

Du côté des médias, ce n’est peut-être pas si différent. Mais comme le …

.