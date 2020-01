New Orleans Pelicans – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans prévalu à la maison pour Boston Celtics par 123-108 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Denver Nuggets par 106-113, tandis que les visiteurs gagnaient à domicile pour Orlando Magic par 98-109. Pélicans de la Nouvelle-OrléansAvec ce résultat, il est actuellement hors du Play-off avec 17 matchs gagnés sur 46 joués. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il continue en play-offs avec 30 victoires en 44 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

27/01/2020

À 02:53

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-2 partiel au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 32-20. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont augmenté leur différence et ont atteint une différence de 16 points (58-42) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 62-42 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-1 jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 29-39 et un total de 91-81. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un 10-0 partiel et ont augmenté la différence à un maximum de 13 points (112-99), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 123-108 en faveur des locaux.

Pendant le match, les interventions de Zion Williamson et Jrue Holiday, qui a obtenu 21 points, deux passes et 11 rebonds et 25 points, cinq passes et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Marcheur de Kemba et Gordon Hayward pour ses actions dans le match, avec 35 points, quatre passes décisives et cinq rebonds et 23 points, deux passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que Boston Celtics jouera contre Miami Heat dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.