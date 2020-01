New Orleans Pelicans – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets a été battu contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez eux par 106-113 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre San Antonio Spurs 117-121 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. D’un autre côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Houston Rockets par 121-105. Avec ce résultat, Denver Nuggets mettre la main sur les positions de play-off avec 30 matchs gagnés sur 44 joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 17 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

25/01/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 28-37. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-26. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 56-63 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de Denver Nuggets Ils ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et ont eu une différence maximale de 15 points (79-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-31 et un total de 82-94. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont également réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-19, mettant ainsi fin au match avec un résultat final de 106-113 en faveur de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Denver Nuggets étaient Nikola Jokic et Torrey craig, qui a obtenu 27 points, sept aides et 12 rebonds et 15 points, deux aides et 10 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Josh Hart et Jj Redick, avec 15 points, deux passes décisives et 13 rebonds et 18 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Denver Nuggets sera contre Houston Rockets dans le Centre Pepsi. De son côté, le prochain adversaire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera Boston Celtics, avec lequel il jouera dans le Smoothie King Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.