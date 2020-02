New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans prévalu à la maison pour Grizzlies de Memphis par 139-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Cavaliers de Cleveland 111-125, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs battent également loin de chez eux New York Knicks par 106-127. Avec ce résultat, pour le moment Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il resterait en dehors du play-off avec 19 victoires en 48 matchs. Pour sa part, Grizzlies de Memphis, après le match, toujours en position de barrage avec 24 victoires en 48 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et sont venus gagner par 11 points (31-20) et ont conclu avec un 31-22. Puis au deuxième trimestre, les joueurs de Grizzlies de Memphis ils se sont rapprochés du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-37. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 66-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il a soulevé sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-2 et est venu gagner par 27 points (105-78) et a terminé avec un résultat partiel de 44-27 (et un global 110-86) . Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, augmenté la différence à un maximum de 32 points (139-107) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-25. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 139-111 en faveur de Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Pélicans de la Nouvelle-Orléans étaient Zion Williamson et Lonzo Ball, qui a obtenu 24 points, trois aides et six rebonds et 19 points, huit aides et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Jonas Valanciunas et JA Morant, avec 18 points et huit rebonds et 16 points, trois passes et un rebond respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center. Pour sa part, Grizzlies de Memphis fera face Detroit Pistons dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.