New Orleans Pelicans – Miami Heat: Résultats en direct, résumé et statistiques du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans réussi à l’emporter à domicile devant Miami Heat par 110-104 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont été perdus à domicile contre Dallas Mavericks par 127-123, tandis que les visiteurs gagnaient chez eux Orlando Magic par 116-113. Avec ce résultat, pour l’instant Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il resterait en dehors du play-off avec 26 matchs gagnés sur 62 joués. Pour sa part, Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 40 matchs gagnés sur 62 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/07/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, bien que l’équipe locale ait finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 32-26. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel pendant ce quart de 10-0 et ont eu une différence maximale de 18 points (63-45) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-25. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 65-51 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils ont encore augmenté leur différence, atteint une différence de 19 points (77-58) et terminé avec un résultat partiel de 24-23 (et un total de 89-74). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, elle a réalisé un partiel 10-0, bien que cela n’ait pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21- 30, terminant ainsi le match avec un score final de 110-104 en faveur de l’équipe à domicile.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Josh Hart et Lonzo Ball, qui a obtenu 19 points, deux aides et 12 rebonds et 16 points, huit aides et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Jimmy Butler et Duncan Robinson, avec 28 points, six passes décisives et huit rebonds et 24 points, quatre passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Minnesota Timberwolves dans le Centre ciblelors du prochain match, Miami Heat les visages seront vus avec Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.