New Warrior Dragan Bender était le choix n ° 4 en 2016. Que s’est-il passé?

Les Golden State Warriors ont signé avec Dragan Bender, un autre joueur qui a été repêché haut dans la loterie mais n’a pas pu répondre aux attentes de son équipe d’origine.

Bender, sélectionné n ° 4 au classement général par les Phoenix Suns en 2016, aurait signé un contrat de 10 jours avec les Warriors. Il rejoindra Andrew Wiggins, le n ° 1 en 2014, et Marquese Chriss, le n ° 8 en 2016, comme projets de remise en état pour Golden State.

Pourquoi Bender a-t-il été repêché si haut et comment at-il fini dans Golden State?

Le début de cette réponse se situe un an avant sa sélection. En 2015, le grand homme letton Kristaps Porzingis a été repêché n ° 4 par les New York Knicks. Porzingis était une licorne NBA originale car il possédait la capacité étonnante de bloquer les tirs, de tirer à trois points et de saisir les rebonds en tant que joueur de 7 pieds 3 pouces.

Phoenix espérait que Bender, répertorié à 7 pieds 1 pouce, pourrait être similaire. Mais la comparaison n’a jamais été totalement pertinente. Porzingis a en moyenne 15-20 minutes par match sur 30 matchs sur une période de deux ans dans une équipe de la meilleure ligue espagnole. Il a également passé en moyenne plus de 20 minutes dans l’EuroCup 2014-15.

Bender, quant à lui, a eu sa première expérience professionnelle à l’âge de 15 ans, mais il n’a pas obtenu de minutes constantes à un niveau élevé. Il a disputé dix matchs au total avec le Maccabi Tel Aviv au cours de l’EuroLeague et de l’EuroCup 2015-2016 et a joué en moyenne moins de dix minutes par match.

Le front office des Suns a sélectionné Bender dans l’espoir qu’il devienne un fort contributeur.

Le grand homme a rapidement montré la capacité de faire des passes intelligentes. Il s’est amélioré en tant que défenseur. Il y avait des moments où il ressemblait à un joueur NBA légitime.

Mais il manquait de confiance et d’agressivité en attaque pour vraiment faire la différence sur la mauvaise attaque des Suns. Même sur des regards ouverts au-delà de l’arc, Bender hésiterait avant de s’engager dans une action.

De 2017 à 2019, qui étaient les deuxième et troisième années de Bender dans la ligue, plus de 80% de ses tirs sont venus sans dribbler le ballon et la moitié de ses tirs étaient grands ouverts avec au moins six pieds d’espace entre lui et le défenseur, selon Statistiques avancées de la NBA. Il n’en a fait que 34,8%, un pourcentage inférieur à tous ceux dans lesquels un défenseur était à moins de six pieds.

Bender n’a pas montré la propension à conduire et à tirer une faute ou à botter le ballon régulièrement. Sa confiance en son tir n’était tout simplement pas là.

En 2017-18, Bender a joué plus de 25 minutes en 40 matchs. Il n’a pris au moins 10 coups de feu que huit fois. L’année suivante, il a pris des coups à deux chiffres dans six de ces 13 matchs, mais il n’a pris plus de 12 coups qu’une seule fois.

Mais ce n’était pas une équipe avec des armes offensives comme Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. Ce sont les Suns qui ont remporté 19 victoires, cherchant désespérément un marqueur secondaire et toute sorte de meneur de jeu derrière Devin Booker.

Bender n’était clairement pas Porzingis, mais quand il a bien joué, il semblait qu’il avait le potentiel pour être comme Dario Saric – un défenseur et passeur intelligent et un grand homme qui peut tirer à trois points.

Quand il n’était pas là, cependant, il avait l’air de s’inquiéter d’être un adolescent de 16 ans obtenant huit minutes par match contre des adultes à l’étranger.

L’ancien coéquipier des Suns Josh Jackson a résumé comment l’équipe essayait d’aider Bender moins «timide» pendant l’intersaison de 2018.

Phoenix a finalement refusé l’option de Bender pour la saison 2019-2020 et il a signé avec les Milwaukee Bucks. Il n’a joué que sept matchs pour eux, mais en G League, il a affiché 20,5 points, 8,9 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,7 bloc par match et a tiré à plus de 50% du terrain et 38% à partir de 3.

Les Warriors espèrent qu’ils pourront l’aider à renforcer sa confiance et à transformer le joueur de 22 ans en contributeur de la NBA. Ils l’ont déjà fait avec Chriss, un autre choix des Suns au repêchage que Phoenix n’a pas pu développer.

Golden State compte désormais parmi les 10 meilleurs choix de sélection des Suns en 2016. Ils ont Wiggins, qui a déjà reçu des éloges depuis sa courte période là-bas.

Les Warriors auront dix jours pour décider si le jeu de la G League est plus représentatif du joueur qu’il peut devenir. Ce serait une grande récompense. Mais le risque serait qu’il ressemble davantage à ces moments à Phoenix où son indécision a bloqué la pièce.

Bien sûr, il serait peu probable que Golden State réussisse ses trois projets de remise en état. Mais s’ils peuvent aider Wiggins à trouver son potentiel et / ou Bender devenir un acteur efficace et / ou Chriss continuer dans cette voie, les Warriors auront des options intéressantes au-delà des trois grands l’année prochaine.

