New York est désormais plus intéressé à garder Maurice Harkless

Les New York Knicks envisagent sérieusement de reconduire le swingman Maurice Harkless une fois que le contrat de 26 ans prendra fin cet été, selon un récent rapport de Marc Berman pour le New York Post.

Harkless est arrivé à New York en février dans le cadre de l’accord de trois équipes centré sur Marcus Morris en direction des Los Angeles Clippers. La croyance générale est que Harkless vient d’être ajouté à l’accord pour le faire fonctionner, les Knicks étant principalement intéressés par son contrat expirant. Cependant, il semble avoir impressionné les cuivres de New York pendant son temps limité avec l’équipe, ce qui les a incités à repenser leur stratégie avec le petit attaquant de 6 pieds 7 pouces.

La valeur de Harkless réside dans sa capacité à défendre, ce qui semble avoir laissé une impression sur les Knicks:

«Il a compris son rôle [with the Clippers] – principalement pour garder l’un des meilleurs joueurs de périmètre de l’autre équipe, épargnant Kawhi [Leonard] et Paul [George] pour des parties de jeux », a déclaré un membre du personnel de la Conférence de l’Ouest. «Il est un excellent défenseur – en particulier lorsqu’il protège contre les gardes et les petites ailes. À Portland et à L.A., il a joué avec des stars dominantes dans le ballon, alors il était souvent coincé dans le coin. Mais quand il coupe, il peut être efficace pour atteindre le panier. »

En 12 matchs avec New York jusqu’à présent, Harkless a en moyenne 6,8 points, 3,3 rebonds, 1,7 passes décisives et 0,8 interceptions en 23,8 minutes par match.