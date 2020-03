New York Knicks – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

New York Knicks il a réussi à gagner à domicile contre Chicago Bulls par 125-115 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Philadelphia 76ers par 115-106, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Oklahoma City Thunder 122-124, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. New York KnicksAvec ce résultat, il est actuellement hors des play-offs avec 17 matchs gagnés sur 59 joués. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il serait hors du play-off avec 20 victoires en 59 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/01/2020

À 01:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il avait comme protagoniste et dominateur un New York Knicks, avait une différence maximale de huit points (23-15) et a conclu avec un résultat de 31-25. Puis, au deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 35-28. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 66-53 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 12-1 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-33 et 89-86 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale s’est distancée à nouveau, est venue gagner par 12 points (119-107), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-29, terminant le match avec un résultat final de 125-115 en faveur de New York Knicks.

Pendant le match, New York Knicks obtenu la victoire grâce à 23 points, deux passes et 10 rebonds de Mitchell Robinson et les 22 points, trois passes décisives et 10 rebonds de Julius Randle. Les 26 points, sept passes décisives et trois rebonds de Zach Lavine et les 22 points, trois passes décisives et deux rebonds de Coby blanc ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement New York Knicks mesurez votre force avec Houston Rockets dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain adversaire de Chicago Bulls sera Dallas Mavericks, avec laquelle il sera mesuré United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.