New York Knicks – Detroit Pistons: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

New York Knicks il a remporté la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 96-84 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Oklahoma City Thunder par 103-126. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Utah Jazz 105-111, donc après ce résultat, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant New York Knicks il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 victoires en 63 matchs joués, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/09/2020

Au premier trimestre, il était dirigé par New York KnicksEn fait, il a obtenu un pointage de 12-2 au cours du quart jusqu’à ce qu’il termine avec un 27-22. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 22-25. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 49-47 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 23-24 (et un total de 72-71). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de New York Knicks ils ont augmenté leur différence, avaient une différence maximale de 14 points (96-82) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-13. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 96-84 en faveur des locaux.

Une grande partie de la victoire de New York Knicks cimenté à partir de 22 points, une passe décisive et 12 rebonds de Julius Randle et les 14 points et 11 rebonds de Mitchell Robinson. Les 22 points, deux passes décisives et huit rebonds de Christian Wood et les 16 points, six passes décisives et quatre rebonds de Bruce brun ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Gagnez le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de New York Knicks sera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Pour sa part, Detroit Pistons fera face Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.