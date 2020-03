New York Knicks – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

New York Knicks il a réussi à gagner à domicile contre Houston Rockets par 125-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 125-115 et après ce résultat, ils obtiennent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Boston Celtics par 110-111. New York KnicksAvec ce résultat, il est pour l’instant exclu des play-offs avec 18 victoires en 60 matchs joués. Pour sa part, Houston Rockets, après le match, il reste en position de barrage avec 39 victoires en 59 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/03/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Le premier trimestre comprenait les deux équipes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord et a conclu avec un 36-31. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 10-2 au cours du quatrième et a atteint une différence de 24 points (62-38) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 37-32. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 73-63 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de New York Knicks ils ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 28-28 (et un total de 101-91). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a réduit les écarts Houston Rockets, bien qu’il n’ait pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-32. Après tout cela, le match s’est conclu avec un score final de 125-123 pour les locaux.

La victoire de New York Knicks il était basé sur les 16 points, quatre passes décisives et 16 rebonds de Julius Randle et les 27 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de RJ Barrett. Les 35 points, huit passes décisives et deux rebonds de James durcit et les 24 points, trois passes décisives et neuf rebonds de Russell Westbrook ils n’étaient pas suffisants pour Houston Rockets Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de New York Knicks sera contre Utah Jazz dans le Madison Square Gardenlors de la prochaine réunion, Houston Rockets cherchera la victoire contre Los Angeles Clippers dans le Toyota Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.