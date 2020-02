New York Knicks – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers il a réussi à gagner loin de chez lui New York Knicks par 98-106 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Assistants de Washington par 96-114, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre défaites d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Milwaukee Bucks 118-111, terminant une séquence de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. Indiana Pacers, avec ce résultat, se positionne en play-offs avec 32 victoires en 55 matchs joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 17 matchs gagnés sur 55 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

22/02/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat de 20-15. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau présenté les deux concurrents, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 24-36. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 44-51 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de Indiana Pacers Ils ont creusé leur écart, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont atteint un écart de 22 points (52-74) jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 21-29 et un global 65-80. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a réduit les distances, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 98-106 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Domantas Sabonis et T.j. Warren, qui a obtenu 24 points, trois aides et 13 rebonds et 27 points, trois aides et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Bobby Portis et RJ Barrett, avec 19 points, une passe décisive et six rebonds et 17 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Indiana Pacers sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotialors de la prochaine réunion, New York Knicks les visages seront vus avec Houston Rockets dans le Toyota Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.