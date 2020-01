New York Knicks – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis il a gagné en tant que visiteur New York Knicks par 106-127 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre Charlotte Hornets 97-92 et après ce résultat, ajoutez une série de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Denver Nuggets 104-96, donc après le match, ils ont un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis il reste dans les positions de barrage avec 23 victoires en 47 matchs joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait pour l’instant hors des positions de barrage avec 13 victoires en 48 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les sections locales ont obtenu une course de 12-2 au cours du trimestre et ont terminé avec un 32-32. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs se sont distancés du tableau de bord et ont atteint une différence de 10 points (38-48) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-27. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 52-59 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, est venue gagner par 22 points (60-82) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 32-37 (84-96). Enfin, au dernier trimestre Grizzlies de Memphis il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, il a réalisé un partiel 10-2 et a atteint une différence de 20 points (106-126) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-31. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 106-127 pour Grizzlies de Memphis.

Pendant le match, ils se sont démarqués Dillon Brooks et JA Morant pour leur participation au match, après avoir obtenu 27 points et deux rebonds et 18 points, 10 passes décisives et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Julius Randle et Elfrid Payton, avec respectivement 16 points, six passes décisives et 15 rebonds et 15 points, 11 passes décisives et six rebonds.

Le prochain choc de New York Knicks sera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse, tandis que Grizzlies de Memphis cherchera la victoire contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.