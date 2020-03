New York Knicks – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Oklahoma City Thunder s’est imposé loin de chez lui pour New York Knicks par 103-126 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Utah Jazz 104-112 et après ce résultat, ils ajoutent une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Detroit Pistons par 107-114 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder mettre la main sur les positions de barrage avec 38 matchs gagnés sur 62 joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 62 disputés. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Le premier trimestre avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 11-2 au cours du trimestre, même si l’équipe visiteuse a finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 20-27. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté leur différence et a augmenté la différence à un maximum de 14 points (41-55) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-34. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 48-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, sont venus gagner par 20 points (60-80) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-34 (78-95). Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 34 points (83-117) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 103-126 pour Oklahoma City Thunder.

Pendant le match, il a souligné la participation de Chris Paul et Danilo Gallinari, qui a obtenu 21 points, 12 passes et trois rebonds et 22 points, deux passes et un rebond respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Elfrid Payton et RJ Barrett, avec 18 points, huit passes décisives et neuf rebonds et 17 points, trois passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Oklahoma City Thunder mesurez votre force avec Boston Celtics dans le Td Garden. De son côté, la prochaine réunion du New York Knicks sera contre Detroit Pistons dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.