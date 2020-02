New York Knicks – Orlando Magic: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

New York Knicks il a gagné à la maison Orlando Magic 105-103 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à l’extérieur contre Cavaliers de Cleveland par 134-139, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Boston Celtics par 116-100, ajoutant un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment New York Knicks il resterait hors des positions de barrage avec 15 victoires en 51 matchs joués, tandis que Orlando Magic, après le match, il reste en position de barrage avec 22 matchs gagnés sur 51 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/07/2020

Au premier quart, il était dominé par l’équipe à domicile, est venu gagner par 12 points (26-14) et a terminé avec un 30-19. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Orlando Magic ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-0, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 24-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 54-47 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre avait des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 22-36 et un résultat global 76-83. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de New York Knicks ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit tracé, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et sont venus gagner par sept points (105-98), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-20. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 105-103 en faveur de l’équipe à domicile.

Une grande partie de la victoire de New York Knicks a été cimenté à partir de 22 points, quatre passes et huit rebonds de Julius Randle et les 15 points, neuf passes et quatre rebonds de Elfrid Payton. Les 25 points, trois passes décisives et huit rebonds de Nikola Vucevic et les 16 points, six passes décisives et quatre rebonds de Markelle Fultz ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, New York Knicks les visages seront vus avec Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars. De son côté, le prochain rival de Orlando Magic sera Milwaukee Bucks, avec laquelle il sera mesuré Amway Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.