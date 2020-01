New York Knicks – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors il a remporté la victoire contre New York Knicks en tant que visiteur pour 112-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Los Angeles Lakers 92-100, complétant une série de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Philadelphia 76ers par 107-95, donc après le match, ils ajoutent un total de sept victoires consécutives. Toronto Raptors, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 30 victoires en 44 matchs joués. Pour sa part, New York Knicks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 12 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

25/01/2020

Au premier trimestre, il avait comme protagoniste et dominateur un New York KnicksEn fait, il a réalisé un partiel dans ce quart de 18-2 et a atteint une différence de 13 points (26-13) et a conclu avec un 28-20. Ensuite, le deuxième quart a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-36. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 53-56 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Toronto Raptors Augmenté sa différence, est venu gagner de 12 points (55-67) jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 26-29 et un total de 79-85. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-33. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 112-118 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Kyle Lowry et Pascal Siakam, qui a obtenu 26 points, trois aides et six rebonds et 23 points, trois aides et sept rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Marcus Morris et Julius Randle, avec 21 points, deux passes décisives et 10 rebonds et 20 points, deux passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition New York Knicks fera face Brooklyn Nets dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain jeu de Toronto Raptors sera contre San Antonio Spurs dans le At & t Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.