New York Knicks – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz il a remporté la victoire contre New York Knicks à domicile par 104-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Houston Rockets par 125-123. D’un autre côté, les visiteurs ont également gagné à l’extérieur devant leur Cavaliers de Cleveland par 113-126, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Utah Jazz mettre la main sur les positions de barrage avec 39 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 victoires en 62 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 14-2 et a atteint une différence de 17 points (16-33) et a terminé avec un résultat de 26-35. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a élargi sa différence et avait une différence maximale de 15 points (49-64) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28-29. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 54-64 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et ont marqué la différence maximale (15 points) à la fin du trimestre jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 24-29 et 78-93 du total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a de nouveau réduit les distances sur le tableau d’affichage, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-19. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 104-112 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Utah Jazz Cela était dû en partie à 18 points, une passe et 14 rebonds de Rudy Gobert et les 23 points, huit passes et un rebond de Donovan Mitchell. Les 32 points et 11 rebonds de Julius Randle et les 20 points, neuf passes décisives et sept rebonds de Elfrid Payton ils n’étaient pas suffisants pour New York Knicks Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Utah Jazz sera contre Boston Celtics dans le Td Garden. Pour sa part, New York Knicks jouera contre Oklahoma City Thunder dans le Madison Square Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.