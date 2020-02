New York Knicks – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington a été battu contre New York Knicks en tant que visiteur pour 96-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec Atlanta Hawks 140-135 et après ce résultat, ils terminent une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Chicago Bulls par 126-114, additionnant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Assistants de WashingtonAvec ce résultat, il est pour l’instant absent des éliminatoires avec 19 matchs gagnés sur 52 joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 victoires en 54 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Pendant le premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord et a conclu avec un 24-25. Puis, le deuxième quart-temps a encore eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 26-21. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 50 à 46 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 23-31 (73-77). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel de 13-2 et atteint une différence de 20 points (91-111) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-37, terminant le match avec un résultat final de 96-114 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Bradley Beal et Davis Bertans, qui a obtenu 30 points, trois aides et deux rebonds et 16 points, deux aides et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Julius Randle et Elfrid Payton, avec 21 points, une passe décisive et 13 rebonds et 19 points, huit passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Assistants de Washington les visages seront vus avec Cavaliers de Cleveland dans le Capital One Arena. De son côté, dans le prochain match, New York Knicks sera mesuré avec Indiana Pacers dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.