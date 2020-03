News Laker Dion Waiters discute de sa relation avec LeBron James

Dion Waiters et LeBron James étaient coéquipiers des Cleveland Cavaliers pendant la saison 2014-15. Mais sous l’entraîneur-chef David Blatt, les Cavs ont eu du mal à atteindre leur plein potentiel au cours de la première moitié de la saison. Les serveurs ont finalement été échangés à la date limite dans un accord qui a renvoyé Iman Shumpert et J.R.Smith aux Cavaliers. Les deux joueurs, en particulier Smith, se sont avérés être des éléments essentiels de la rotation du championnat NBA de Cleveland en 2016.

Environ cinq ans plus tard, Waiters se retrouve à nouveau aux côtés de LeBron en tant que nouveau membre des Los Angeles Lakers. Bien que Dion ne devrait pas faire ses débuts pour les deux prochains matchs, il devrait ajouter du punch et du jeu sur le banc pour LA Ce week-end, il a rattrapé Dave McMenamin d’ESPN pour discuter de la signature avec les Lakers ainsi que de sa relation avec LeBron.

“Je veux dire, ça a toujours été un lien”, a déclaré Waiters à propos de sa relation avec James. «Même quand je suis parti. On se voit toujours, on a toujours montré de l’amour. Donc, rien n’a vraiment changé. Ce sont juste des équipes différentes. Nous ne nous voyons pas autant, comme souvent, mais quand nous l’avons fait, c’était toujours authentique. Alors, quand je suis venu ici, comme je l’ai dit, ils m’ont accueilli à bras ouverts. »

En plus d’avoir une relation avec LeBron, Waiters a également une relation approfondie avec Rob Pelinka qui était l’agent de Dion lorsqu’il est entré dans la ligue en tant que choix global n ° 4. Waiters a depuis signé avec Rich Paul et Klutch Sports ajoutant encore plus de couches de connectivité à la famille Lakers.

“Je voulais juste avoir une chance de parler à Coach et Rob”, a déclaré Waiters à propos du processus d’agence libre. «Rob (a été) mon agent pendant cinq ans, donc ça a été bien. Tout s’est bien passé. Ça s’est bien passé. Je suis donc ici aujourd’hui, et je suis heureux, je suis excité. J’essaie juste de me mouiller les pieds, de reprendre le rythme et des choses comme ça, de comprendre les jeux et d’apprendre à connaître les gars. »

Les serveurs ne devraient pas jouer aujourd’hui contre les Los Angeles Clippers, mais pourraient être dans l’alignement au cours des prochaines semaines.

.